In fiamme un aereo partito da Mosca e diretto a Murmansk. Morti 41 dei passeggeri a bordo

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Un aereo della compagnia russa Aeroflot ha preso fuoco in manovra d’atterraggio di emergenza sulla pista dell’aeroporto di Sheremetzevo. L’aereo che aveva segnalato un guasto alla torre di controllo mentre era in volo è stato autorizzato all’atterraggio ma quando ha toccato terra ha preso fuoco. Il velivolo, su cui erano imbarcate 78 persone, è partito da Mosca ed era diretto a Murmansk, nell’estremo nord-ovest del paese. Nell’impatto con la pista l’incendio sviluppatosi ha immediatamente avvolto 41 dei passeggeri a bordo tra cui anche dei bambini e per loro non c’è stato il tempo di utilizzare gli scivoli di emergenza attivati dall’equipaggio.

Le fiamme si sono subito propagate nella parte di coda del Sukhoi Superjet 100, un modello di nuova generazione sviluppato in collaborazione tra la Sukhoi Civil Aircraft Company e l’italiana Alenia Aermacchi, società di Leonardo-Finmeccanica. - (PRIMAPRESS)