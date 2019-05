I Black Bloc guastano la festa dei lavoratori a Parigi: 330 i fermati e il segretario del Cgt ha dovuto abbandonare il corteo

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Quello della capitale francese è stato un primo maggio segnato dagli scontri che ancora una volta hanno messo in ginocchio la città. Sono oltre 330 i manifestanti fermati dalle forze dell’ordine e di tre poliziotti feriti. Nel 13esimo arrondissment, i black bloc hanno preso d'assalto un commissariato e saccheggiato un'agenzia assicurativa. L’aria dopo poche ore dell’inizio dei cortei è diventata irrespirabile per l’uso dei lacrimogeni da parte della polizia.

Il segretario generale della Cgt Philippe Martinez è stato costretto ad abbandonare il corteo per gli scontri tra black-bloc e polizia. - (PRIMAPRESS)