Confronto sull'Europa che verrà tra i capi di Stato dei 27 paesi riuniti in Romania

SIBIU (ROMANIA) - I 27 capi di stato, ad eccezione della Gran Bretagna ormai fuori dall'Europa con la brexit, si sono riuniti a Sibiu, in Romania, per parlare del futuro della comunità dopo le prossime elezioni per rinnovare le istituzioni europee.

Il vertice di Sibiu è “informale”, ovvero non sarà presa nessuna decisione. Di sicuro è una scelta saggia, considerando la vicinanza con il voto. I capi di stato e di governo parleranno invece del modo migliore per nominare rapidamente i dirigenti delle principali istituzioni: la Commissione, la presidenza del consiglio e l’incarico, sempre più importante, di alto rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza.

Le scelte, ovviamente, dipenderanno dai risultati delle elezioni, dai rapporti di forza tra i grandi gruppi, dalle possibili coalizioni e anche dalle ricomposizioni politiche. È prevista una scissione di Fidesz, il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán, che dovrebbe lasciare il Partito popolare europeo - la destra tradizionale - per unirsi all'estrema destra guidata da Matteo Salvini e Marine Le Pen.