Ancora nessuna pista per l'omicidio del commerciante ucciso nel suo negozio a Viterbo

(PRIMAPRESS) - VITERBO - Non ci sono ancora sviluppi nell’indagine per stabilire chi ha ucciso ieri pomeriggio all’interno del suo negozio, il commerciante in via San Luca a Viterbo. Il corpo di Norveo Fedeli (74enne) è stato trovato ieri da altri commercianti che si erano meravigliati della mancanza dell’abituale chiusura pomeridiana dell’esercizio. Il telefono, trovato a distanza dal corpo della vittima potrebbe rivelare qualche impronta degli asssassini. L’ipotesi più accreditata dagli investigatori è di una rapina finita male, che si spiegherebbe dalla posizione della vittima, riversa a terra con il cranio fracassato da un oggetto contundente accanto alla cassa trovata manomessa. Sulla salma, portata all'istituto di medicina legale, sarà effettuata l'autopsia. Al vaglio dei poliziotti le immagini delle telecamere di video-sorveglianza. Fedeli non sarebbe morto sul colpo, ma si sarebbe trascinato in terra lasciando una scia di sangue all'interno del locale. A trovarlo è stata una vicina che, vedendo il negozio ancora aperto alle 13.40, è entrata insieme a degli operai trovandolo riverso in un lago di sangue, vicino alla cassa. - (PRIMAPRESS)