Paolo Savona: il destino politico dell'Italia è tutto nelle sue mani

(PRIMAPRESS) - ROMA - La nascita del governo politico, la stabilità del Paese e la situazione finanziaria molto tesa delle ultime 48 ore sono tutte nelle sue mani: quelle del professor Paolo Savona. Solo lui in questo momento per un atto di generosità e riconoscendo il momento particolarmente grave della situazione politica potrebbe sbloccare la situazione. Come? Facendo un passo di lato, ringraziando Lega e M5S e dicendo di non essere più in alcun modo disposto a ricoprire il ruolo di Ministro dell’Economia e Finanze. Perché sulla nascita del governo politico, Luigi Di Maio capo politico del M5S dopo l’ennesimo incontro informale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, sembra essere arrivato ad un accordo. Si cambia il nome dell’inquilino del Mef e Mattarella darà la sua benedizione alla squadra giallo-verde. E’ l’unico modo anche per mettere con le spalle al muro Matteo Salvini che si è intestardito sul nome di Paolo Savona, ma che a questo punto sembra cavalcare la situazione per giungere alle elezioni e fare un sol boccone della coalizione di centro-destra guadagnando diversi punti di percentuale. I sondaggi danno la Lega di 7 punti in crescita rispetto al voto del 4 marzo. Se il vero obiettivo di Salvini non è il voto anticipato, ma davvero il bene del Paese, a questo punto perderebbe ogni alibi se Paolo Savona pubblicamente tornasse sui suoi passi ed esprimesse pubblicamente il suo rifiuto ad ricoprire il ruolo di Ministro dell’Economia. Molti dicono che il “pallino” ce l’abbia Matteo Salvini che magari avrebbe pianificato sin dall’inizio di far saltare il “banco”. Tocca all’82enne stimatissimo ed apprezzato professor Savona a questo punto fare la mossa decisiva per mettere in condizione tutti di far nascere il governo politico del cosiddetto cambiamento. Non c’è alcuna soluzione diversa. - (PRIMAPRESS)