Manovra, Carbonaro (M5S) «Altro che tassa sulle auto noi vogliamo dare ai cittadini un eco-bonus»

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Sull’eco bonus è doveroso fare chiarezza: non vogliamo mettere alcuna tassa per i cittadini. Al contrario vogliamo aiutare le famiglie italiane ad usare auto ecologiche, e lo faremo con un incentivo importante, che può arrivare fino a 6 mila euro. Quello che vogliamo è un futuro pulito per le nostre città. Oggi a Milano e in gran parte del Nord Italia, e anche nella mia Emilia-Romagna, è stata bloccata la circolazione alle auto più inquinanti: non è possibile vivere in una situazione di tale disagio. Per non parlare della tragedia che vede decine di migliaia di morti ogni anno nel nostro Paese, a causa dello smog. Per queste ragioni abbiamo presentato, insieme alla Lega, un emendamento che potremo migliorare al Senato. Lo faremo sedendoci attorno a un tavolo, come annunciato da Luigi Di Maio, e ascoltando tutti. Con un obiettivo: promuovere un eco-sconto sulle auto ecologiche”. Così in una nota la portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Alessandra Carbonaro. - (PRIMAPRESS)