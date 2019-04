Il Consiglio dei Ministri approva il Def: scontro Di Maio-Tria sull’aumento dell’Iva

(PRIMAPRESS) - ROMA - In serata arriva il via libera in Consiglio dei Ministri, al Def che conferma i programmi di governo. In sostanza non porta nessuna nuova tassa e nessuna manovra correttiva. Sono i punti principali del Def approvato oggi in Consiglio dei ministri che fissa la crescita per il 2019 allo 0,2%" rispetto all'1% stimato a dicembre. Lo si legge in una nota della Presidenza del Consiglio, in cui viene sottolineato che "il documento conferma i programmi di governo della legge di bilancio e il rispetto degli obiettivi fissati dalla Commissione europea". Di Maio, sulla questione di un probabile aumento dell'Iva è categorico: non ci sarà e la contrapposizione con Tria è evidente. - (PRIMAPRESS)