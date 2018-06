Fumata bianca: alle 21 il via al governo politico M5S-Lega guidato da Conte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla fine è arrivata una insperata fumata bianca per il governo politico targato M5S-Lega. Dopo il summit tra Di Maio e Salvini è stato raggiunto l'accordo che da il via al nuovo esecutivo dopo la benedizione del Capo dello Stato che avverrà questa sera alle 21, ora in cuiil professor Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per assumere l'incarico di premier. Poco fa Carlo Cottarelli ha intanto come previsto sciolto la riserva e ha rimesso il suo incarico nelle mani del Presidente della Repubblica. Mattarella lo ha ringraziato. "Non risulta più necessario formare un governo tecnico. Grande onore lavorare al servizio del Paese anche soltanto per poche ore. Ringrazio chi si è reso disponibile a fare i ministri, grazie anche ai dipendenti della Camera. Il governo politico è la soluzione migliore per il Paese anche per l'incertezza che deriverebbe da nuove elezioni. Auguri di cuore al nuovo governo", queste le parole di Cottarelli che in Sala Stampa al Quirinale al termine del suo breve intervento è stato applaudito dai giornalisti. Ora è atteso alle 21 il nuovo premier italiano Giuseppe Conte. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ringraziato Cottarelli "per la sua serietà, il senso delle Istituzioni e la costante attenzione all'interesse nazionale", e ha convocato il professor Conte alle 21 al Quirinale. Lo ha comunicato il capo ufficio stampa del quirinale, Giovanni Grasso. - (PRIMAPRESS)