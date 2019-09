Una storia d'amore single nel video del nuovo singolo "Mama" della urban singer Rochelle

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo l’uscita del 30 agosto scorso in radio ed in digitale ora il nuovo singolo della urban singer, Rochelle, arriva su YouTube, con il video di “Mama”

Il video realizzato in collaborazione con Rediet Longo (RED), è stato diretto da No Text, in uno studio di posa diventato per 12 ore la sede della Rosh & Roll Experience. “Mama - come spiega la stessa interprete- è una storia d’amore single” che ha vissuto di recente e quindi spiega il forte impatto di emozioni che racchiude lo storytelling. “Mi sono innamorata di qualcuno che non ricambiava - ha detto con un velo di risolta malinconia Rochelle - Può capitare e tutto torna utile, si impara dalle cose negative”.

L’artista ha scritto il testo insieme ad Andrea Spigaroli e curato in prima persona la produzione insieme a Kenzo e Michele Canova.

“Ho passato giorno e notte per ricercare suoni originali ed inventare strumenti da inserire nella produzione. Ad esempio la ritmica dell’intro è data dal battere dei miei anelli, aveva un groove incredibile e l’abbiamo tenuto. Il sound è latino, ispirato ad artisti spagnoli che mi hanno influenzato nell’ultimo periodo.”

Dopo la pubblicazione di “Tutti Frutty” realizzato in collaborazione con il produttore Don Joe, Roshelle torna con un brano in italiano e vede la partecipazione del rapper napoletano Lele Blade, storico membro del duo Le Scimmie e del collettivo SLF – Siamo La Fam e da poco ha pubblicato il suo EP da solista Vice City. - (PRIMAPRESS)