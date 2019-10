Ultimo arriva in radio con “Quando fuori piove” nuovo brano dal doppio disco di platino “Colpa delle favole”

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il cantautore Ultimo arriva oggi in radio con “Quando fuori piove” (Honiro Label) il nuovo brano estratto da “Colpa delle Favole” (doppio disco di platino), che ha debuttato al 1° posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk mantenendo la posizione per ben cinque settimane consecutive. Il brano è accompagnato dal nuovo videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano.

Il video ha come protagonista Ultimo ed è attraversato da immagini che evocano con intensità un sentimento di ricordi nostalgici: la barchetta di carta, una rosa che, simbolo di bellezza e amore, ormai galleggia in una fontana e non può più essere regalata alla donna amata, già troppo lontana.

Il cantautore si prepara a tornare live con il suo nuovo Tour negli stadi 2020 partendo da Firenze il 6 giugno prossimo per poi terminare a Roma il 19 luglio 2020. - (PRIMAPRESS)