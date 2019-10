Tre per Una il nuovo disco il nuovo di Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino

(PRIMAPRESS) - (MILANO) - Tre per Una è il nuovo disco in uscita il prossimo 25 ottobre di un formidabile trio di jazz che ha voluto celebrare e dedicare questo nuovo album ad una Artista con la “A” maiuscola ed ai suoi brani celebri: MINA! Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino con Mina hanno registrato di tutto: dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dagli autori italiani ed internazionali, al tango. Il nuovo disco nasce da questo affiatamento di tanti anni passati a fare musica insieme e dallo stesso modo di frequentare ed intendere la musica: dalla canzone allo standard.Il trio era stato invitato a Cremona lo scorso anno per suonare “la musica di questa interprete”: tutta Cremona voleva rendere omaggio alla sua Regina!! E il trio da questa esperienza ha avuto l’idea di questo nuovo progetto. A supportare l’iniziativa come sempre troviamo Massimiliano Pani, produttore e arrangiatore di tutti i brani, che sono stati registrati “live in studio” presso gli studi PDU a Lugano. La registrazione e i missaggi sono stati affidati al collaudato Celeste Frigo. “Mina è diventata negli anni l’interprete di riferimento per molti generi e stili musicali, più di ogni altro artista prima di lei. Per poter raggiungere il suo obbiettivo, ha intuito molto presto che aveva bisogno di musicisti che avessero il suo stesso approccio alla musica. Mina è stata la prima a ricorrere a musicisti di estrazione jazzistica per suonare in dischi non necessariamente di jazz.. musicisti colti, ma eclettici, veri fuoriclasse capaci di calarsi nei diversi mondi musicali necessari. Alfredo Golino, Massimo Moriconi e Danilo Rea hanno suonato per Mina e registrato i suoi progetti musicali centinaia e centinaia di straordinarie takes sempre diverse e sempre coraggiosamente piene di musica di qualità.. un vero caleidoscopio di straordinarie registrazioni per la maggior parte in trio “live in studio”. Jazzisti nell’anima, ma capaci di suonare ogni singolo pezzo di ogni genere nel modo giusto. Questo trio di straordinari performers è il nucleo base dei dischi di Mina. Sulle loro ritmiche poderose sono costruiti gli arrangiamenti, aggiungendo e armonizzando gli altri strumenti con le loro intuizioni guida.” (MILANO Tre Per Una sarà disponibile dal 25 ottobre in CD, LP e digitale. Questa la tracklist del CD: Non Credere; Parole Parole; Medley Lucio Battisti: Io E Te Da Soli, Amor Mio e Insieme; Tintarella Di Luna; Grande Grande Grande; Via Di Qua; E Se Domani; Medley: Grande Amore, Brivido Felino e Acqua E Sale; Vorrei Che Fosse Amore; La Banda. Tracklist LP Lato A: Non Credere; Parole Parole; Medley Lucio Battisti: Io E Te Da Soli, Amor Mio e Insieme; Tintarella Di Luna. Lato B: Grande Grande Grande; Via Di Qua; E Se Domani; Medley: Grande Amore, Brivido Felino e Acqua E Sale; Vorrei Che Fosse Amore; E Se Domani. - (PRIMAPRESS)