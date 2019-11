“The Second” il nuovo album dei Jazzincase esce il venerdì 22 novembre

“the Second” è, come suggerisce il nome, il secondo album dei jazzincase e include cinque inediti e sei cover in cui protagonista indiscussa è la bellezza, che viene presa, sviscerata e cantata attraverso un’analisi musi

Da venerdì 22 novembre sarà disponibile sulle piattaforme digitali e nei digital store il nuovo album dei jazzincase intitolato "the Second" (Irma Records), anticipato lo scorso 15 novembre dall'inedito "Beautiful like me (a paper doll)". Sempre il 22 novembre la band presenterà il nuovo disco con un'esibizione live al Memo Restaurant Music Club di Milano (Via Monte Ortigara 30, ore 22:00)."the Second" è, come suggerisce il nome, il secondo album dei jazzincase e include cinque inediti e sei cover in cui protagonista indiscussa è la bellezza, che viene presa, sviscerata e cantata attraverso un'analisi musicale ed emotiva politematica: l'album parla della bellezza di amare qualcun altro nel singolo "The game", e di quella di amare se stessi in "Beautiful like me (a paper doll)"; la bellezza che inganna e poi consuma, come quella descritta nel brano "Missis Hyde"; quella da scoprire ogni giorno e di cui non bisogna mai scordarsi, come raccontato in "C'est una chat! (probable)" e la bellezza di sentirsi avvolgere dall'abbraccio di un amore in "Cover me".All'album hanno collaborato grandi musicisti come Toti Panzanelli (chitarra), Alessandro Deledda (piano e tastiere e arrangiamenti), Luca Scorziello (percussioni), Eric Daniel (sax), Massimo Guerra (tromba), Emanuele Giunti (piano), Giovanni Sannipoli (sax), Peter de Girolamo (piano, tastiere e arrangiamenti) e in ultimo, ma non ultimo, il grande produttore Nerio Papik Poggi.