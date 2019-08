Tailor Swift vince il Video Music Award 2019 con “You need to calm down”

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - La notte che celebra i cantanti e soprattutto i video musicali del 2019 ha eletto i migliori di ogni categoria. A vincere gli MTV Video Music Awards 2019 è stata Taylor Swift (qui in foto con abito Versace)la favoritissima della vigilia con Ariana Grande (le artiste più candidate, con 10 nomination a testa), ha portato a casa il premio più prestigioso, ovvero Video of the Year con «You Need To Calm Down”. - (PRIMAPRESS)