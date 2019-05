Staffetta Napoli-Milano per la OnDance di Roberto Bolle che invade le piazze delle due città

(PRIMAPRESS) - MILANO - Napoli e Milano fanno staffetta per l’evento OnDance, la festa della danza ideata e promossa dall’Étoile dei due Mondi, Roberto Bolle. Nel capoluogo partenopeo si vivranno due giorni di danza diffusa (18-19 maggio) nei suoi centri nevralgici sul Lungomare in piazza Vittoria con open class tutto il giorno (dalle 9.00 alle 13.45 e dalle 16.00 alle 20.00) di yoga, danza bimbi, classica, modern, contemporanea, hip hop e tango. In Piazza Dante si terrà il Red Bull Dance Your Style Qualifier, che decreterà i due finalisti che si uniranno ai 14 ballerini già confermati per la National Final di Milano del 26 maggio. Il Red Bull Dance Your Style è un evento dal format unico: sfide 1 vs 1, che vedono protagonisti ballerini e ballerine di tutte le discipline della Street Dance e in cui il pubblico è l’unico giudice.

Sempre il sabato, di sera, sono previsti due grandi ritrovi sotto le stelle nel cuore della città. Il primo alle 21.00 sarà al ritmo dello swing in piazza del Municipio e il secondo, a partire dalle 22.00, nel suggestivo contesto del Maschio Angioino con il seducente tango fino a notte fonda.

Il sabato pomeriggio Roberto Bolle incontrerà i bambini del centro di Forcella titolato ad Annalisa Durante, giovane vittima della malavita, diventato simbolo del coraggio e della voglia di riscatto di un quartiere e di un’intera città.

L’evento chiuderà domenica con un grande show all’Arena Flegrea aperto a tutta la città. Protagonista Roberto Bolle accompagnato da grandi ballerini e da amici provenienti dal mondo della musica e delle altre arti. Il biglietto per la serata è fissato al prezzo simbolico di 5 euro e gli incassi andranno interamente a sostenere i progetti del centro di Forcella titolato ad Annalisa Durante. A Milano, invece, si parte il 26 maggio con l’anteprima esclusiva in Italia del film dedicato alla star della danza mondiale Rudolph Nureyev “The White Crow”, diretto e interpretato da Ralph Fiennes e distribuito da Eagle Pictures (nelle sale in Italia dal 25 luglio).

Lunedì si aprono le danze con il Gran Ballo, un’immersione magica nelle danze ottocentesche con la collaborazione della Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca, in un luogo suggestivo di Milano.

Il Teatro degli Arcimboldi sarà il luogo di riferimento per 4 gala esclusivi del sempre attesissimo “Roberto Bolle and Friends”, ma anche di workshop gratuiti di danza classica e contemporanea. I workshop della passata stagione hanno raccolto e aiutato diverse bellissime giovani storie di danza come quella di Aurora Mostacci, che, grazie a OnDance è entrata a far parte della Compagnia del Washington Ballet. Quest’anno inoltre i giovani ballerini selezionati per partecipare ai workshop e che provengono da fuori Milano, verranno ospitati gratuitamente dall’organizzazione di OnDance – in collaborazione con Ostello Bello -, in modo che il fattore economico non influisca sulle possibilità dei ragazzi di perseguire il loro sogno.

Confermate le open class al Teatro Burri, nel cuore del Parco Sempione. Il calendario del 2019 è ancora più ricco e variegato per dare un assaggio di molti generi legati alla danza. Dal martedì alla domenica, dalla mattina alla sera, un continuo alternarsi di lezioni en plein air di Contact Improvisation, yoga, danza classica, moderna, contemporanea, musical, ma anche di voguing, hip hop, break dance e dance hall e financo danza del ventre. Rispetto ad OnDance 2018 vengono inserite anche lezioni prova di tango, flamenco, swing e cha cha cha. - (PRIMAPRESS)