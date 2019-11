Sfera Ebbasta, chi c’è dietro il sorriso più famoso d’Italia

Sfera Ebbasta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci sono personaggi famosi che faticano a sorridere avanti alle telecamere, altri che mostrano le loro bocche sorridenti in tv oppure nelle occasioni mondane di cui sono protagonisti. Tra questi ultimi il famoso rapper italiano Sfera Ebbasta, che in questi mesi è impegnato in tv in qualità di giudice di X Factor.

Al trapper 26enne non sfugge nulla, è sempre pronto a difendere a spada tratta dalle polemiche i concorrenti da lui seguiti. Il giudice fisso del talent show, dunque, non ha peli sulla lingua, ma possiede invece un bellissimo sorriso, degno di essere paragonato a quelli delle celebrities d'oltreoceano. I suoi denti hanno incassato migliaia di like e centinaia di tweet e commenti del tipo: “Brillano di più i denti di Sfera Ebbasta che le luci dello studio”, “Come fa ad avere i denti così bianchi?”, “Sto in fissa per i denti di Sfera Ebbasta”, “Ma che bono che è Sfera Ebbasta (…) Io innamorata di lui e dei suoi denti”, etc.

Il segreto di un sorriso così smagliante? “Grazie al dott. Puzzilli per avermi reso il rapper con i denti più perfetti e bianchi d’Italia”, con queste parole il giudice di X Factor ha ringraziato il dentista più social d’Europa, Emanuele Puzzilli, meglio conosciuto come il “dentista delle star” in quanto tanti attori, cantanti, calciatori, influencer e personaggi dello show business di fama nazionale ed internazionale (ad esempio Simona Ventura, Claudia Gerini, Teo Mammuccari, Manuela Arcuri, Giulia De Lellis, Mariano Di Vaio, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Alessandra Amoroso, Valeria Marini) hanno affidato a lui il loro sorriso. - (PRIMAPRESS)