Roberta Di Mario “Valzer in A Minor” nel nuovo spot di Tiscali

MILANO - È "Valzer in A Minor", della pianista e compositrice Roberta Di Mario, il potente brano che accompagna lo spot del ritorno in TV di Tiscali, la nota azienda di telecomunicazioni. Da ieri, domenica 29 settembre, è on air la nuova campagna "Onlife" firmata dall'agenzia Beulcke + Partners. Lo spot sarà trasmesso sulle principali emittenti nazionali e su tutte le piattaforme online e social. La regia è dell'inglese Howard Greenhalgh , uno dei più stimati autori di video musicali oltre che di campagne pubblicitarie, il quale ha lavorato con artisti del calibro dei Muse, George Michael e Pet Shop Boys. "Valzer in A Minor" consola e disturba, così come deve fare ogni forma d'arte in genere, come la musica e le onde del Mar Mediterraneo. Un valzer che anticipa e a tratti svela "Disarm", il nuovo disco che Roberta Di Mario è in procinto di pubblicare . " Disarm " è un progetto di pianismo contemporaneo, un concept album che racconta del dis-armarsi, in ogni senso e direzione, e uscirà nuovamente con etichetta Warner Music Italy .