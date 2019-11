Roberta Di Mario da venerdì 8 novembre il nuovo album Disarm

(PRIMAPRESS) - (MILANO) - Uscirà venerdì 8 novembre Disarm, il nuovo album della compositrice e pianista Roberta Di Mario, pubblicato e distribuito da Warner Music Italy. Un progetto di pianismo contemporaneo, un concept album che racconta il disarmo declinato nelle sue forme più molteplici. Lalbum vanta anche importanti collaborazioni: la scrittrice Alessandra Sarchi, finalista nella cinquina al Premio Campiello 2017, che ha scritto i testi a cui ha dato voce la protagonista del teatro italiano, Andrèe Ruth Shammah. Viviamo in unera complessa e pericolosa, dove si ergono muri, dove la chiusura fisica ed emotiva pervade e insiste, invece di trasformarsi e aprirsi al dialogo e allinclusione. Deporre le armi interiori, smettere di difendersi, abbandonarsi, far crollare i muri, lasciarsi andare e unirsi allaltro, al nuovo, al diverso, allanima e allintimo. Disarmare con la non-azione. Consegnarsi e concedersi, senza riserva. Così come deve fare larte per aprirsi alla luce e alla bellezza. Così come deve fare la musica. Questo è il senso di Disarm. Un viaggio che dalla paura porta allapertura e alla speranza. Un viaggio che vuole disturbare, creare fratture per poi consolare. Il progetto contiene 15 tracce, di cui 11 inedite, scritte, arrangiate e interpretate da Roberta Di Mario, dove la musica si disarma, si concede, dà valore e potenza alla parola e la parola si concede e restituisce valore e potenza alla musica. «“Disarm è il mio album migliore, il più maturo sicuramente, come così devessere. Sperimento nuove sonorità racconta lartista - e in controtendenza con il minimalismo pianistico di oggi non mi sottraggo talvolta a passaggi complessi, che non sono certo virtuosismi fini a sé stessi. Lascio però spazio a grandi distese, a pause e silenzi, alla parola e alla voce. In fondo il significato del disarmo e labbandono è proprio questo: concedersi allaltro e concedere. Disarmati, lascia che sia!». Questa la tracklist di Disarm: Le Présage, A collective consciousness, Voice 1, Disarm, Valzer in a minor, Pure, Anatomy of a sound, Voice 2, Empty room, Leda and the swan, Gerundio , Answer to a composer, Voice 3, A New beginning, Disarm piano solo. Tra i brani del disco anche Valzer in A Minor brano scelto per la colonna sonora dello spot televisivo di Tiscali. - (PRIMAPRESS)