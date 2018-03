RIDILLO da oggi 23 marzo in rotazione radiofonica “Pianeta Terra”

(PRIMAPRESS) - (MILANO) - Da oggi, 23 marzo, è in rotazione radiofonica “PIANETA TERRA” (Azzurra Music/Cosmica), il nuovo singolo dei RIDILLO. Il brano apre il nuovo e decimo album di inediti "PRONTI, FUNKY, VIA!", in uscita lo stesso giorno. La produzione artistica è affidata a Daniele Bengi Benati che ha co-prodotto tutto il disco insieme ad Azzurra Music. I Ridillo non hanno mai abbandonato la voglia di far musica e di far divertire e con “PIANETA TERRA”, scritto alla fine del “secolo scorso” ma rimasto per anni nel cassetto, ritrovano un mix spumeggiante di funk e "good vibes" che sembra essere uscito fresco fresco da un loro greatest hits.

Il testo è un chiaro inno di "pace e amore" che lega tutte le diversità, una metafora dell'alieno ironica e leggera che invita comunque ad amare anche il diverso sotto casa, gli "stranieri" che non ci invadono ma che vengono per stare in mezzo a noi.

Il brano è accompagnato da un videoclip girato da Roberto Baldassari che mette in scena il gruppo in versione “cosmica”, astronauti della bassa che viaggiano in un mondo post-moderno cercando la pace, decidendo quindi di “scatenare una guerra…di baci”.

“Pianeta Terra” è contenuto in "PRONTI, FUNKY, VIA!", il nuovo album dei Ridillo. Un vero e proprio viaggio interstellare tra l'amato Funky del gruppo e tutte le sfumature del soul, dell'R&B, della disco, dell'hip-hop, un caleidoscopio di colori, creatività e citazioni che invitano a ballare e a pensare, una leggerezza mai superficiale. Un viaggio sonoro che lega i classici con i nuovi idoli funk e la migliore tradizione italiana (quando gli Stadio incontrano Jamiroquai che incontra James Brown che balla con la Bertè che ride col Principe di Bel-air che ascolta i Matia Bazar e Bruno Mars). "PRONTI, FUNKY, VIA!“ è un viaggio che ospita tanti amici, di tutte le età, per esprimere un linguaggio musicale universale e intergenerazionale; Sam Paglia e il suo leggendario Hammond, il gruppo teen dei Black Taste (feat. il figlio di Bengi!), il soul-funk mitico di Ronnie Jones (80 anni e non sentirli!), il grande Randy Roberts (che reinterpreta una canzone del padre), la versatilissima voce di Marina Santelli. Oltre ai 13 nuovi brani chiudono l'album 3 bonus tracks che rappresentano un micro-greatest hits: “Mangio Amore”, “Figli di una Buona Stella” e “Festa in 2”. - (PRIMAPRESS)