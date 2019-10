Raphael Gualazzi e Kerry Barron aprono il Padova Jazz Festival "Piano Edition"

(PRIMAPRESS) - PADOVA - La ventiduesima edizione di Padova Jazz Festival piano edition, che partirà il 25 ottobre prossimo in un long program che porterà sino al 23 novembre, conterà su un cast di primo piano con i pianoforti di Raphael Gualazzi, Monty Alexander, Kenny Barron, Vijay Iyer, Benny Green, Aaron Diehl, nonché l’organo di Dan Hemmer, che si intreccerà alla batteria di Steve Gadd.

Con la sua programmazione spalmata su un intero mese, il festival padovano punta al coinvolgimento dell’intera città, distribuendo i concerti in varie sedi: dalle sale riservate ai grandi eventi (il Teatro Verdi e l’MPX) alle prestigiose location della Sala dei Giganti (che ospiterà una sequenza di recital di solo piano) e dello storico Caffè Pedrocchi (per le serate in stile jazz club). La Sala Fronte del Porto al PortoAstra sarà invece il punto di ritrovo per le proposte musicali più audaci e moderniste.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e di Antenore Energia e l’Università di Padova. - (PRIMAPRESS)