Pozzuoli, Gran Galà a Villa Avellino con tanti vip dello spettacolo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Previsto il tutto esaurito per il Gran Galà che si svolgerà alla Dimora Villa Avellino di Pozzuoli. Moda, spettacolo e un cast strabiliante sono gli ingredienti di questa nuova iniziativa di Ugo Autuori che torna dopo anni nella sua Pozzuoli con un format simile. Sabato 28 settembre, con un programma scritto e diretto da Walter G. Bisogni, calcheranno il red carpet stelle dello spettacolo, influencer e tanti amici che accoreranno da tutta italia. Al timone della serata, un nome Rai tra i piu gettonati del momento, Beppe Convertini che sarà affiancato da Cinzia Profita, storico volto di Telecapri e reduce dall'ultima puntata dei Soliti Ignoti di Amadeus.

La Moda che farà la sua parte nel Galà, sarà rappresentata dalle maison di Gianni Cirillo, Arianna Laterza, Salvatore Fiorentino, Tiziana Grimaldi e Mariagrazia Piro.

Sono attesissime le partecipazioni di Pam Outsider, Erika Vanacore e la fashion blogger Katiuscia Cavaliere che illumineranno la Vip Room di questa serata che sarà impreziosita dalla consegna dei riconoscimenti "E campania" per la giornalista di Canale 21 Margherita Salemme, il Pastificio Re cilento con Marco Raiola, il direttore di orchestra internazionale Cristian Deliso.

La serata è condita di tanto spettacolo con Luca Volpe mentalista, Pablo Rey rapper new generation e da una suggestiva presenza del Gospel che sicuramente regalerà forti emozioni.

Come annunciato direttamente dall'ideatore del format Pozzuoli accoglierà per questa kermesse anche i volti tv Hoara Borselli, oramai figura fissa del programma di Massimo Giletti a La7, Lady Burlesque e speaker radio Claudia Letizia, la top model Mila Suarez e per concludere il parterre di eccellenze, la giornalista di Rai news, Josephine Alessio. - (PRIMAPRESS)