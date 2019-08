Per il singolo "Boyfriend" del duo rapper americano Social House, anche la voce di Ariana Grande

(PRIMAPRESS) - MILANO - Everything Changed, il singolo “Boyfriend” del due di repper americani appena lanciato con la partecipazione di Ariana Grande (che ha anticipato il progetto discografico) ha già raccolto in soli 7 giorni oltre 41 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 33 milioni di stream su Spotify.

I Social House sono un duo composto da Michael “Mikey” Foster e Charles “Scootie” Anderson. Nati e cresciuti a Pittsburgh, PA, Foster e Anderson si sono incontrati tramite il produttore Tommy Brown, mentre condividevano una casa e un centro creativo a Sherman Oaks, in California. Insieme a Brown, hanno scritto e prodotto “thank u, next” e “7 rings”, brani multiplatino che hanno battuto ogni recordo, tratti dall’album di Ariana Grande “thank u, next”. Nel 2018 pubblicano il loro singolo di debutto, “Magic In The Hamptons” feat. - (PRIMAPRESS)