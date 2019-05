Per Anna Falchi la nomina di ambasciatrice di solidarietà

(PRIMAPRESS) - CASERTA - Anna Falchi è Ambasciatrice di solidarietà. La nomina, da parte dell'associazione "Luce nel Mondo Onlus" e da Radio Crc, è avvenuta nel corso dell'undicesima edizione del Festival "Regina degli Angeli" che l'attrice e modella ha condotto con Gaetano Gaudiero al teatro Costantino Parravano di Caserta. La kermesse canora è stata vinta dalla giovane vocalist Raffaella Cardone con il brano cover "Nessun dolore". I fondi raccolti durante la serata, circa 2.300 euro, saranno devoluti alla Fondazione “Il Cuore in una Goccia Onlus” per il finanziamento del progetto “Adotta una Lucetta” promosso e finalizzato dalla stessa Fondazione, per l’aiuto economico delle famiglie per la cura dei bambini affetti da patologie prenatali. Lo stesso riconoscimento consegnato alla Falchi è stato attribuito al Maestro Ciro Palella, dell’Accademia “Aprea” di Volla.

La classifica finale del festival vede piazzati, dopo Raffaella Cardone, i cantanti Sarah Albano, Est Side, Mario Scognamiglio, Andrea Capasso, Antonio Paglionico e Gianpaolo Aspasini, accompagnati dalla Nemo Orchestra diretta dal Maestro Nunzio Ricci. La giuria è stata presieduta dal magistrato Claudio Marcopido con il coordinamento del Maestro Ciro Palella, Ettore Gavin e da esperti musicali. Tanti gli ospiti che si sono avvicendati sul palco, tra cui i giovani emergenti della canzone italiana, Niko Albano, Laura Porcaro (vincitrice della passata edizione), Debora Cuccaro, che ha cantato anche la sigla di apertura “Luce Nel Mondo", Marcello dei Panamagroup, accompagnato dal chitarrista Vincè Porcaro, I Suoni antichi Bottari, il cantautore e direttore artistico Paolo Cuccaro, i Sunamm Guagliu’ e i Labband. Molto apprezzata l’esibizione del giovane attore e comico Gennaro Scarpato che, a sorpresa, ha dedicato la canzone Annarè ad Anna Falchi. - (PRIMAPRESS)