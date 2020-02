Nuova tournée italiana nel segno del Carnevale per l'attore e cantante Ciro Giorgio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Appena il tempo per tornare dagli Stati Uniti d'America e dalla sconfinata Arizona, dove, come il solito ha registrato un ennesimo successo con la sua nuova tournèe canora e teatrale, ed ecco che Ciro Giorgio è di nuovo all'opera con la sua inseperabile maschera di Pulcinella per tante attese tappe artistiche in giro per l'Italia. Dopo aver raccolto entusiasmo ed applausi a Borghetto Santo Spirito in Liguria per il tradizionale “Carnevalissimo “ di Borghetto, organizzato da Santino Puleo, il bravo attore, regista e cantante, mercoledì 5 Febbraio parteciperà a Miss Sanremo 2020 nella cornice del Palafiori Theatre “Luigi Tengo”. Ancora, sempre nel segno del teatro popolare e della maschera di Pulcinella, Ciro Giorgio, il prossimo 22 febbraio sarà tra i partecipanti al noto “Carnevale Novarese” di Novara, voluto da Giusy e Renato Sardo al quale, dopo le sfilate dei carri allegorici e l'intervento di alcuni gruppi folk, seguirà anche una coinvolgente cena in maschera nel ristorante "Novarello" al Villaggio Azzurro. - (PRIMAPRESS)