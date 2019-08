Nicola Piovani in strada a calmare il pubblico per il ritardo del suo concerto

(PRIMAPRESS) - PALINUR, Salerno - Problemi tecnici al concerto di Nicola Piovani per il Palinuro Teatro Festival 2019. Era previsto per le 21.15 ma pare che a causa della mancanza di energia elettrica il maestro e la sua orchestra non sono riusciti fino alle 21.30 ad effettuare le prove. Centinaia di persone dalle 21 erano assiepate in strada ad attendere l’apertura dei cancelli. E tra un po’ di rabbia e sconcerto ecco apparire in strada tra la folla in attesa proprio Nicola Piovani che si è scusato di persona per il ritardo ed ha chiesto ancora una mezz’ora di pazienza per l’inconveniente tecnico. Nel video il premio Oscar che si scusa con la gente che attende in strada l’apertura dell’Anfiteatro di Palinuro - (PRIMAPRESS)