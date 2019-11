Napoli: torna Notre Dame de Paris, il musical dei record

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Torna a Napoli il musical dei record. Notre Dame de Paris approda ancora una volta al Palapartenope, da martedi 3 a domenica 8 dicembre, per un filotto di repliche che profumano già di sold-out. Ad accompagnare per mano la sua creatura é stato lo stesso Riccardo Cocciante che ha incontrato, con il sindaco De Magistris, i giornalisti a palazzo San Giacomo, regalando momenti di pura magia con un mini-show da pelle d'oca.Il cantautore di Saigon ha presentato la nuova Esmeralda, la cantante albanese Elhaida Dani, alla quale spetterà il difficile compito di non far rimpiangere l'amata Lola Ponce. Nel cast anche Gio' Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso) e oltre 30 tra ballerini, acrobati e breaker.Il video della conferenza stampa a Napoli di RIccardo Cocciante: https://youtu.be/E5E0H_UE9Ww - (PRIMAPRESS)