Musicanti al Teatro Arcimboldi con il sound partenopeo di Pino Daniele

(PRIMAPRESS) - MILANO - Arriva a Milano al Teatro Arcimboldi, dopo il felice debutto di dicembre scorso al Teatro Palapartenope, Musicanti, il musical prodotto da Ingenius con le canzoni di Pino Daniele da “Na Tazzulella ’e cafè”, “A me me piace ’o blues”, “I say I sto ’ccà”,” Napule è”, “Viento”, “Yes I know my way”, “Je so pazzo”, “Cammina cammina”, “Lazzari felici”, “Musica musica”, “Tutta n’ata storia”, fino alla poetica “Quanno chiove”. Lo spettacolo in programma dal 7 al 17 Marzo mescola il sound di Daniele con la drammaturgia della tradizione partenopea scritto da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione: gli attori e i danzatori si muoveranno all’interno di una scenografia imponente - sviluppata su quattro piani - e con movimenti coreografici studiati per accompagnare il racconto e la musica.

Il cast è formato da Noemi Smorra, Alessandro D’Auria, Maria Letizia Gorga, Simona Capozzi, Pietro Pignatelli, Enzo Casertano, Francesco Viglietti, Leandro Amato, Ciro Capano, accompagnato sul palco da una “resident band”, che eseguirà dal vivo le canzoni nel rispetto degli arrangiamenti originali, composta da celebri musicisti “amici” di Pino, Fabio Massimo Colasanti, chitarra; Roberto d’Aquino, basso; Fabrizio De Melis, viola; Alfredo Golino, batteria; Hossam Ramzy, percussioni; Simone Salza, sax; Elisabetta Serio, pianoforte -tastiere. In alcune città, si affiancheranno Mel Collins, sax; e Jimmy Earl, basso. - (PRIMAPRESS)