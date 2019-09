Max Pope esce il 20 settembre il nuovo brano e il video "You'll Never Die"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Max Pope dal prossimo 20 settembre il nuovo brano e il video "You'll Never Die", tratto dal suo prossimo EP, “UP”, con la prestigiosa Caroline International (Van Morrison, Iggy Pop,Marilyn Manson, Peter Gabriel, Tame Impala, Nine Inch Nails e tanti altri).

La serata di presentazione dell'EP a Londra - già sold out - si svolgerà il 26 settembre 2019 al Servant Jazz Quarters, stilosissimo boutique music venue e cocktail bar nel cuore di Dalston, quartiere dell’East End londinese divenuto nell’ultimo decennio uno dei luoghi più cool di tutta la Gran Bretagna. “You'll Never Die” è l'ultimo brano di Max Pope, il giovane cantautore soul cresciuto a Brighton, formatosi presso la prestigiosissima BRIT School (Amy Winehouse, Adele) e attualmente residente nel quartiere Crystal Palace di Londra. Il nuovo contiene i singoli "Man On The Wire","6AM" e "Foot Of The Hill" che sono stati sostenuti da artisti del calibro di Lauren Laverne su BBC 6 Music, Music Week, DJ Mag, Clash, così come nella playlist New Music Friday di Spotify.

Max Pope porta nel panorama pop soul internazionale una ventata di freschezza e di novità, grazie ad una vena compositiva dal gusto essenziale e sofisticato. Le caratteristiche principali di questa produzione, che mescola con eleganza e carisma elementi del passato e nuove prospettive sonore, regalano all’orecchio un’esperienza di ascolto nuova, impossibile da confondere con altro. Il contrasto tra la purezza vocale e la consapevolezza nell’intenzione e nel timbro completano l’opera, lasciando l’ascoltatore affascinato da un mondo artistico così unico, ammaliante e suggestivo. - (PRIMAPRESS)