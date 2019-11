(PRIMAPRESS) -(MILANO) - MattO in radio da domani 15 novembre il nuovo singolo "Next In Line". Il brano racconta la storia e il destino di un giovane membro di un gang, che sa troppo e quindi sarà il prossimo ad essere cercato dalla gang rivale, quindi costretto a fuggire e a lasciare il paese per raggiungere un posto sicuro lontano da casa sua. E' fiducioso di trovare una vita migliore andandosene, ma consapevole che essendo solo non sa a chi potrà appoggiarsi e chiedere aiuto in caso di bisogno. In poche parole questa è la storia di tanta gente che lascia la propria patria – per qualsiasi motivo - in cerca di un futuro migliore. Registrato negli studi Lakehouse Music a Asbury Park, nel New Jersey, luogo noto per essere il centro della musica e meta di artisti del calibro di Bruce Springsteen, Bon Jovi, South Side Johnny e Stevie van Zandt, scritto da MattO che lo ha suonato con Sally Boyd, Winston Roye, Mark Masefield, PK Lavengood, Matt O’Ree. Produzione esecutiva di Jon Leidersdorff.«La canzone racconta la storia e il destino di un giovane membro di un gang, che sa troppo e quindi sarà il prossimo ad essere cercato dalla gang rivale, quindi costretto a fuggire e a lasciare il paese per raggiungere un posto sicuro lontano da casa sua. E' fiducioso di trovare una vita migliore andandosene, ma consapevole che essendo solo non sa a chi potrà appoggiarsi e chiedere aiuto in caso di bisogno. In poche parole questa è la storia di tanta gente che lascia la propria patria – per qualsiasi motivo - in cerca di un futuro migliore.».«Avevo due obiettivi: in quanto riguarda le parole delle canzoni, volevo comunicare le mie esperienze, riflessioni ed osservazioni sulla vita e sul mondo. Nel confronto del mio primo album tentavo di essere più uomo del mondo, più politico e meno personale nelle mie teme. Musicalmente, l’idea era di creare un album con un feeling molto live, spontaneo e con una qualità di rock ruvido.».«All’ inizio della decisione c’era la constatazione che ormai è diventato difficilissimo di guadagnare soldi con la musica, sopratutto colla musica registrata. Quindi, in fondo, volevo smettere del tutto di fare e produrre musica per scopi commerciali. Ma poi ho realizzato che mi mancava e mi mancavano anzi tutto le emozioni forti quando scrivi una canzone e poi la arrangi. Così e nato l’idea di lavorare quanto cantautore con uno scopo artistico più che commerciale.».«Infatti, quando registravo il mio primo album a Lakehouse Studios, Jon Bonjovi era in sala di prova allo stesso studio per preparare il suo tour nuovo. Quindi ci siamo incontrati un paio di volte. Non mi e mai capitato di incontrare Bruce Springsteen anche se lui è spesso in giro ai bar e ristoranti ad Asbury Park. Forse quando registro il mio prossimo album l’anno prossimo....?».«Il più grande grazie per questo album va certo ai musicisti e fonici che hanno collaborato con me sull’album. Abbiamo registrato tutto l’album in solo 5 giorni: lunedì mattina alle 10:00 li ho fatto ascoltare gli 11 brani per la prima volta e poi abbiamo arrangiato e registrato i brani quasi live fino a venerdì sera. Penso che il risultato è un album rock vivace, spontaneo e molto orecchiabile, volutamente Con un suono non perfetto.». - (PRIMAPRESS)