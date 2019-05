Massimo Di Cataldo dal 24 maggio Il nuovo Album di inediti “Dal Profondo”

(PRIMAPRESS) -MILANO - Esce il 24 maggio il nuovo disco di inediti del cantautore Massimo Di Cataldo “Dal Profondo” (Dicamusica/Self). Si tratta dell’ottavo lavoro in studio dell'artista, che arriva a quasi dieci anni di distanza dal precedente.Dieci brani scritti negli ultimi anni durante i quali l’artista è stato impegnato in un’intensa attività live alternata a partecipazioni tv. Dieci storie attraverso le quali si sviluppa un discorso sulle relazioni sentimentali, in un immaginario dialogo introspettivo alla ricerca della ragione stessa delle emozioni.Già dalla copertina del disco il cantautore è ritratto nel gesto di svelarsi, così come nei testi delle canzoni rivela il suo lato più profondo e intimo."È un album introspettivo, nonostante il sound abbia espliciti richiami rockeggianti, che racconta un aspetto più intimo del mio universo emotivo attraverso canzoni scritte in un arco di tempo significativo della mia vita – racconta Di Cataldo in merito al nuovo disco - arriva un momento in cui un uomo, oltre che artista, ha bisogno di fare un punto della situazione e la musica da sempre mi permette di trasformare il magma dei miei pensieri in una forma condivisibile con tutti gli altri".Questa la tracklist di “Dal Profondo”: “Non ti accorgi”; C’è qualcuno”; “Ci credi ancora all’amore”; “Ci penserò domani”; “Allora scusami”; “Con il nastro rosa”; “Perché l’amore”; Prendimi l’anima”; “Domani chissà”; “Continuerà”.Il disco è prodotto e realizzato dallo stesso Massimo Di Cataldo insieme ad Alessio Pizzotti e Ingo Peter Schwartz ed è stato anticipato dal singolo “Non ti accorgi”, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali.Inoltre da lunedì 27 maggio partirà l’instore tour di Massimo Di Cataldo. Queste le prime tappe confermate per il mese di maggio: 27 Milano - Marghera Mondandori c/o CC Nave De Vero ore 18.30; 28 Firenze - Galleria del Disco ore 17.00; 29 Romo - Discoteca Laziale ore 17.00; 30 Napoli - Feltrinelli Piazza Repubblica ore 18.00; 31 Salerno - Feltrinelli Corso Vittorio Emanuele ore 15.00 - (PRIMAPRESS)