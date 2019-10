Lorenzo Jovanotti a sorpresa celebra i 50 anni dello sbarco sulla luna con un nuovo disco

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lorenzo Jovanotti compie un viaggio gravitazionale con un disco “lunare”. Si intitola ''Jovanotti sulla luna'' ed è l’occasione per festeggiare i 50 dello sbarco sulla luna del 1969.

Qualche mese fa, prima dell’inizio del Jova Beach Tour Jovanotti ha lanciato una sua personale cover di ''Luna'' di Gianni Togni. Ma da qui a pensare che fosse propedeutico ad un intero disco, non c’erano segnali ed ora si prepara ad arrivare nei negozi di dischi dal 29 novembre prossimo.

“Jovanotti sulla luna'' uscirà a fine novembre per Polydor (Universal Music Italia) come annunciato alla Convention della Universal. Al suo interno saranno contenute tutte canzoni dedicate alla luna, molte anche poco conosciute. A produrre il tutto ci sarà ancora una volta, come per l’album ''Oh, vita!'', Rick Rubin. Al riguardo Jovanotti ha confessato: “È stato divertente vedere Rubin lavorare su alcune canzoni sconosciute che non erano mie, ma lui non poteva saperlo” ma si sa poco sulla Tracklist del disco. - (PRIMAPRESS)