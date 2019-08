Le Ebbanesis approdano alla Mostra del cinema di Venezia

Le Ebbanesis

NAPOLI - Ci saranno anche "Le Ebbanesis" sul red carpet della 76esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Mentre "Il Sindaco del rione Sanità" di Mario Martone, sogna il "Leone d'Oro" e in rappresentanza dell'Italia insieme ad altri due film insegue uno dei riconoscimenti cinematografici più famosi del mondo, le due interpreti Viviana Cangiano e Serena Pisa, in occasione dell'esordio della pellicola, in gara venerdi' 30 agosto al Lido, proporranno una rivisitazione dal vivo della colonna sonora del film tratto dalla commedia in tre atti scritta nel 1960 da Eduardo De Filippo. "Le Ebbanesis" canteranno live insieme al rapper napoletano originario di Miano, Ralph P. autore delle musiche del film e del brano inedito " Rione Sanità", incluso nel nuovo lavoro di Martone. Il film ha per protagonista Antonio Barracano (interpretato da Francesco Di Leva), uomo d'onore che governa il quartiere popolare di Napoli che diede i natali a Totò. "L'idea del film – ha dichiarato Martone- è nata quando lo scorso anno ho diretto 'Il Sindaco del rione Sanita" al Nest (Napoli Est Teatro) di San Giovanni a Teduccio". La pellicola, che nel cast ha anche Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Daniela Iioia, Adriano Pantaleo e la partecipazione amichevole di Ernesto Mahieux, uscirà nei cinema il prossimo 30 settembre.