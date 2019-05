La Rua ecco le prime date estive del “Nessuno Segna Da Solo Tour”

(PRIMAPRESS) - I La Rua dopo aver aperto il concertone del Primo Maggio a Roma annunciano le prime date estive del “Nessuno Segna Da Solo Tour. OTR NEXT è l’agenzia di booking di OTR LIVE che ha scelto di lavorare con i LA RUA quale progetto musicale che da sempre si muove fuori dai circuiti convenzionali e di grande impatto dal vivo.

Queste sono le prime date del “Nessuno Segna Da Solo TOUR”: Sabato 8 giugno - Comacchio Beach Festival di COMACCHIO (FE) ; Sabato 27 luglio - Vigarano S’incanta di VIGARANO MAINARDA (FE); Domenica 11 agosto - Notte Bianca di CHIUSDINO (SI);Domenica 18 agosto - COLOGNA SPIAGGIA (TE).

Attualmente è in rotaione radiofonica "Alta Velocità", il nuovo singolo della band, scritto da Daniele Incicco e Dario Durdust Faini. Il brano è estratto dal nuovo album “Nessuno Segna Da Solo” che racchiude i brani dell’EP uscito il 6 luglio 2018, il brano di Sanremo Giovani 2018, e nuovi inediti. Questa la Tracklist: Finche il cuore batte; Alla mia età si vola; Stella cometa; Alta velocità; I 90; Sull'orlo di una crisi d’amore feat. Federica Carta; È fantastico; Il doppio di tutto; Per motivi di insicurezza; Sull'orlo di una crisi d’amore (La Rua). - (PRIMAPRESS)