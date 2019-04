LA RUA dal 26 aprile il nuovo album “Nessuno Segna Da Solo”

Del Gatto - Panichi

(PRIMAPRESS) - Esce il 26 aprile il nuovo albume dei La Rua “Nessuno Segna Da Solo” (Universal Music), l'album racchiude i brani dell’EP uscito il 6 luglio 2018 e nuovi inediti che prendono vita da pagine di musica e parole di Daniele Incicco, frontman dei La Rua, e dello storico produttore Dario Dardust Faini. Il primo estratto dall'album "Alta Velocità", sarà in radio singolo dal prossimo venerdì 19.

“Alta velocità” è un brano diretto e immediato che descrive l'effetto di un innamoramento attraverso una poetica metaforica che richiama alcuni riferimenti nell'immaginario collettivo comune. Il sound La Rua si tinge di una dimensione estiva restando sempre fedele ai drop vocali che ne fanno da tempo una caratteristica insieme agli immancabili timpani.

«Si tratta di una canzone d'amore - dichiara il frontman dei La Rua Daniele Incicco – che, grazie al concetto dell'alta velocità, descrive l'innamoramento e in esso il reale effetto che si prova nel petto. Il cuore, infatti, va ad alta velocità così come l'ascolto di questa canzone leggera ma coraggiosa».

Queste le dieci tracce che compongono l'album “Nessuno Segna Da Solo”: Finche il cuore batte; Alla mia età si vola; Stella cometa; Alta velocità; I 90; Sull'orlo di una crisi d’amore feat. Federica Carta; È fantastico; Il doppio di tutto; Per motivi di insicurezza; Sull'orlo di una crisi d’amore (La Rua).; - (PRIMAPRESS)