La rapper ispano-marocchina Chadia Rodriguez su TikTok con “Mangiauomini”

MILANO - Con la produzione di Big Fish arriva in digitale il nuovo singolo "Mangiauomini" di Chadia Rodriguez. Dopo oltre 100 live in tutta Italia e il successo dell'EP di esordio "Avere 20 Anni" che l'ha consacrata come la rapper numero #1 nella scena femminile italiana,

Chadia, per annunciare il suo nuovo singolo, ha scommesso su TikTok la nuova piattaforma mobile per video brevi che sta rivoluzionando il mondo del social entertainment e dell’espressione creativa digitale. L’artista è la prima rapper italiana a pubblicare uno spoiler e a dar vita alla challengeche consisterà nel far duettare le fan con lei con la funzione duetto: ogni sabato, a partire da domani, Chadia sceglierà il video più bello e pubblicherà come post il duetto con la fan su Instagram e su TikTok.

Mix di geni per la rapper: metà marocchina e metà spagnola, si è distinta nel filone della trap italiana, portando un tocco di femminilità ma senza rinunciare all'impetuosità espressiva che caratterizza questo genere e ha colpito tutti per i suoi testi e la sua attitudine sfrontata e sessualmente esplicita che contraddistingue le sue colleghe d'oltreoceano, cosa tutt'ora assai rara in Italia, facendole andare a segno ogni singolo.