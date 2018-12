La danza fiabesca di "Pierino e il Lupo" si illumina con le stelle di Micha Van Hecke e Luciana Savignano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fino al 16 dicembre il Teatro Ghione di Roma, ospita uno di quegli spettacoli imperdibili per la presenza di assoluti protagonisti della scena mondiale della danza a partire da Micha Van Hoecke e Luciana Savignano che portano in scena “Da Pierino e il lupo qualche anno dopo”, uno spettacolo che vedrà sul palco anche l’etoile del Balletto di Marsiglia, Denis Ganio, il primo ballerino del Teatro dell’opera di Roma Manuel Paruccini e Miki Matsuse. E con Karen Fantasia, Viola Cecchini, Yoko Wakabayashi, Floriana Caroli, Martina Paruccini.

“Il tema di Pierino e il Lupo è stato sempre con me - dice Micha Van Hoecke- un tema e una musica senza tempo per svegliare il Pierino che è dentro di noi in qualsiasi età. Nello spettacolo ci sono delle interferenze di un mio vissuto che si mescolano nel racconto musicale”.

In scena, lo spettacolo co-prodotto dall’Ente di produzione Nazionale CRDL e con i costumi di Anna Biagiotti, è frutto di un lavoro corale di un gruppo di amici formato da grandi artisti che si sono ritrovati per mettere insieme un gioco teatrale danzato, cantato e recitato dove ciascuno dei protagonisti sintetizza il suo bagaglio di professionalità e storia, dando vita ad uno spettacolo ricco di magia e di apparente follia artistica.

“Ho lavorato con Micha Van Hoecke – afferma Manuel Paruccini - negli anni della sua direzione al Teatro dell'Opera, lo scorso anno ho avuto il piacere di avere Micha come presidente della commissione del concorso Coreografica....mente, di cui sono direttore artistico. Da lì è partita la voglia di tornare a lavorare insieme. Micha ha coinvolto artisti del calibro di Luciana Savignano, Denis Ganio e Miki Matsuse in uno spettacolo pieno di atmosfera”. - (PRIMAPRESS)