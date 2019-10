L'irriverente rapper Willie Peyote in distribuzione nelle piattaforme streaming con il suo nuovo album "Iodegradabile"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’irriverente cantautore Willie Peyote a partire da venerdì 25 ottobre sarà in tutti i negozi di dischi, in digital download e nelle piattaforme streaming, con “Iodegradabile”, il nuovo album del rapper prodotto da Virgin Records (Universal Music). “Iodegradabile” contiene 12 brani inediti, scritti interamente dall’artista, tra cui “La Tua Futura Ex Moglie”, la traccia che ha anticipato l’uscita dell’album e che ha ricevuto il sostegno dei principali network radiofonici.

L’album ha come tema centrale il tempo, il rapporto che l’uomo ha con esso e tutte le conseguenze che porta con sé nella vita di tutti i giorni delle singole persone: dalla paura della fine delle cose, al tentativo di rimanere nel tempo e lasciare un segno che sopravviva a noi stessi, fino alla ricerca vana di dilatarlo il più possibile. Da qui, anche la relazione dei singoli con la degradabilità di oggetti e ricordi, da cui prende il titolo il progetto. “Perché il tempo è galantuomo ma anche tiranno, il tempo è denaro, è relativo, dà consiglio, mitiga e logora, scorre, passa e scade. E noi in mezzo. Sapessimo il tempo che resta sapremmo davvero usarlo meglio?” – commenta Willie Peyote.

“Iodegradabile” cerca di dare un quadro sociale e antropologico complessivo della situazione attuale in Italia, affrontando la politica del governo gialloverde (Mostro) – in carica nel momento in cui è stato registrato questo disco – fino alle relazioni umane e sentimentali che viviamo tutti i giorni (La Tua Futura Ex Moglie, Quando Nessuno Ti Vede).

Il disco è stato registrato a Torino ed è stato prodotto da Frank Sativa, già al fianco di Willie Peyote nei lavori precedenti. L’album, suonato dal vivo, vede ancora una volta la partecipazione degli ALL DONE, band composta da Kavah, Danny Bronzini (chitarra), Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Marcello Picchioni (synth e piano), che hanno lavorato collettivamente e attivamente durante tutto il processo di creazione del progetto. Rispetto ai dischi precedenti, “Iodegradabile” ha sonorità più elettroniche e risulta più prodotto, con un aumento delle sfumature musicali, tra cui anche numerosi richiami al mondo sonoro degli anni ’90. Estremamente ironica la copertina che è un artwork di EBLTZ, ispirato al lavoro “fresh meat” di SH/Sadler. A partire da venerdì 25 ottobre, Willie peyote incontrerà i fan e firmerà le copie di “Iodegradabile” in quattro città italiane. Durante gli incontri, si esibirà in una performance live in cui sarà possibile ascoltare per la prima volta dal vivo i nuovi brani tratti dal disco. - (PRIMAPRESS)