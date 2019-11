L'iconico Corso Italia di Cortina si trasforma in un salotto musicale sotto il segno del Rehegoo Music Group

(PRIMAPRESS) - CORTINA - Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, l’iconica strada di Corso Italia nella cittadina ampezzana, che si prepara alle prossime festività natalizie, diffonderà la musica di Rehegoo Music Group, selezioni musicali scelte in occasione di Cortina Fashion Weekend, organizzata «Sarà installato - spiega Luca Rinaldo, Creative Account Director di Rehegoo Music Group - un ricevitore Bluetooth che invierà i segnali alle casse sistemate in luoghi strategici del centro. La nostra music director, Klaudia Staniek, ha personalmente selezionato la tipologia di musica che scandirà in maniera omogenea e ordinata la colonna sonora adatta per ogni momento della giornata».

Immaginate un’unica regia musicale che scandisce le ore del giorno e della sera, a seconda dei differenti momenti della giornata. Si comincia al mattino con una selezione adatta al momento del risveglio e delle attività mattutine: sono stati scelti suoni della natura, un sound rilassante adatto al momento iniziale della giornata. Poi, si prosegue in un crescendo, tra l’etnico, il jazz, la musica elettronica e il pop, che animerà l’atmosfera, in modo particolare dalle 17.00. «Il nostro grande amore per la musica ci motiva continuamente nel cercare di rendere il mondo un posto migliore per quanti vogliono ascoltare buona musica – spiega il fondatore di Rehegoo Music Group, Marco Rinaldo -, ma anche per tutti gli artisti che vogliono far sentire la loro voce e il loro sound». Proprio per questo motivo è nata la borsa di studio “Premio Moda e Musica by Rehegoo”, riservata agli studenti del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Sarà premiato il giovane studente compositore del Pollini che proporrà la migliore opera musicale ispirata alla moda. La premiazione si svolgerà sabato 7 dicembre alle 16.00 alla Conchiglia di Corso Italia.

«Il sostegno da parte di realtà come Rehegoo Music Group al mondo dell'alta formazione artistica e musicale - afferma il Direttore del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, il Professor Leopoldo Armellini - è importante e determinante, soprattutto perché gli studenti si possono sentire parte di un mondo e di un movimento globale percepito fino ad oggi come "alieno" se non ostile alla cosiddetta accademia. Proprio per questo per le Accademie e i Conservatori, la collaborazione da parte di aziende private che credono nei giovani, nel loro futuro e in quello della musica è fondamentale: i giovani oggi hanno molte meno opportunità rispetto anche solo 20 fa e l'ingresso di aziende come Rehegoo possono ripristinare quel "senso di possibilità" che le giovani generazioni percepivano fino agli ultimi 10 anni del secolo scorso».