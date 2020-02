Jovanotti guida la classifica dell'Osservatorio dello Spettacolo dei concerti di musica leggera più seguiti nel 2019

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Il Festival di Sanremo è l’occasione per fare il punto sullo stato di salute della musica live in Italia. Una cartina di tornasole anche per le nuove tendenze che redige l’Osservatorio dello Spettacolo e Siae. La classifica dei 100 concerti di musica leggera più seguiti nel 2019 vede in vetta Jovanotti con la data conclusiva del suo Jova Bech Tour, il 21 settembre scorso all’Aeroporto di Linate a Milano, con 74.189 spettatori. Al secondo posto si piazza Ultimo con il concerto del 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, che ha totalizzato 63.316 ingressi. Terza posizione per l’esibizione di Ed Sheeran che il 14 giugno alla Visarno Arena di Firenze è stato visto da 61.867 spettatori. L’“effetto Jovanotti” si fa sentire anche sulla distribuzione geografica dei concerti nei primi 100 live del 2019 in quanto, grazie alle tappe estive del tour, sono state toccate con un unico evento anche le regioni Campania, Calabria, e Trentino Alto Adige.

Jovanotti guida anche la top 100 di SIAE aggregata per artista con 565.986 ingressi totali per 17 eventi, seguito da Vasco Rossi con 408.172 spettatori per 9 eventi e dal duo Laura Pausini - Biagio Antonacci con 311.786 ingressi per 11 eventi.

La partecipazione media per artista premia invece Ed Sheeran che apre la classifica con 59.084 spettatori. In seconda e terza posizione, rispettivamente, gli Imagine Dragons con 53.058 ingressi e i Metallica con 47.427 presenze. In questo caso, la partecipazione media del pubblico per singolo artista è strettamente legata alla struttura in cui è stato realizzato l’evento.

Importante novità: a febbraio esordisce la classifica SIAE su base mensile dei concerti di musica leggera con maggior numero di spettatori che sarà pubblicata entro il giorno 10 di ogni mese. Sarà così possibile conoscere con maggiore rapidità le dinamiche di un settore che fa registrare una crescita continua.

La top 10 relativa al mese di gennaio vede al primo posto il concerto di Gazzelle del 18 gennaio al Mediolanum Forum di Assago con 11.466 ingressi. Da sottolineare che nella classifica mensile ben 5 posti sono occupati dalle date del tour di Renato Zero che ha totalizzato complessivamente 41.733 ingressi.