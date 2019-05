Joan Quille Da Oggi Il Nuovo Album “Joan Quille”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Esce oggi, venerdì 24 maggio, su tutti i digital store e le piattaforme streaming “Joan Quille” (Cromo Music), il nuovo album di inediti della cantautrice bresciana Joan Quille. Domani il disco sarà presentato al Der Mast di Brescia.Sette brani dall’anima rock-elettronica, scritti dall’artista in collaborazione con Valerio Gaffurini e Alessandro Ducoli. L’album vuole raccontare una storia, in una forma fiabesca, poiché è l’espediente narrativo più semplice che sin dall’infanzia ci permette di cogliere al meglio il messaggio che si desidera trasmettere. La favola racconta di una principessa che vive in un castello insieme a un drago del quale è innamorata. Nonostante la possibilità di salvezza proveniente dall’esterno e alla presenza di un principe, lei rimane ancorata al sentimento che prova per il mostro. Al termine della storia la principessa comprende che il loro tipo di rapporto, tuttavia, non può essere reale e, anzi, non fa che prosciugarla; capisce che per uscirne deve essere lei la salvatrice di se stessa: uccide il drago e scappa dal castello.«Vorrei tanto far capire ciò che in qualche modo nel mio piccolo sono riuscita ad apprendere – racconta Joan Quille – che essere se stessi, nei nostri difetti e pregi, è il modo migliore per affrontare la vita che è fatta di sfumature e proprio in queste sfumature si cela la sua bellezza. Per coglierla bisognerebbe sempre cercare una via di mezzo ed essere ottimisti. La forza della mente deve sempre ricercare il giallo, ecco perché ho scelto come simbolo rappresentativo la giunchiglia, perché è un fiore che ricorda come il primo passo per stare bene nel mondo sia accettarsi per quel che siamo davvero». Attualmente è in rotazione radiofonica il singolo omonimo “Joan Quille”. Il brano è accompagnato da un videoclip nato in collaborazione con i ragazzi dell’indirizzo specialistico NEW MEDIA 1* Anno dell’Accademia Belle Arti SantaGiulia (BS). «È stata un’esperienza davvero stupenda – racconta l’artista - durante la quale ho avuto modo di divertirmi grazie al clima che si è creato all’interno del fantastico team di ragazzi». - (PRIMAPRESS)