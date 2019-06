Jacopo Ratini In rotazione radiofonica “Ti Ho Vista Sorridere Ancora” estratto dall’album “Appunti sulla Felicità”

(PRIMAPRESS) -MILANO - Il nuovo singolo di Jacopo Ratini “Ti Ho Vista Sorridere Ancora”, è in rotazione radiofonica dallo scorso venerdì, estratto dall’album “Appunti sulla Felicità”, uscito lo scorso novembre per Atmosferica Dischi.“Ti ho vista sorridere ancora” è un omaggio a una ragazza e alla sua rinascita. Il tempo del suo riscatto e delle sue ragioni. Il raccolto dopo una lunga ed estenuante semina, per tornare finalmente a sorridere con l’arrivo dell’estate e della sua contagiosa spensieratezza.Il brano è accompagnato da un videoclip, realizzato da Lorella Palma, che prende in prestito la matita protagonista della copertina dell’album di Ratini per farne il suo strumento creativo. La matita si stacca dallo sfondo della cover del disco e comincia a dare forma, colore e immagini alle parole della canzone. Un lyric-video animato, realizzato in motion graphic e time-lapse, che vuole essere un vero e proprio omaggio all’estate che torna a travolgerci con la sua spensierata bellezza. - (PRIMAPRESS)