In uscita oggi il singolo "Don't Call Me Angel" colonna sonora del nuovo film "Charlie's Angels" diretto da Elizabeth Banks

ROMA - Nelle piattaforme digitali e in radio arriva il nuovo singolo "Don't Call Me Angel (Charlie's Angels)" di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey (Republic Records e Sony Pictures Entertainment). Il brano fa parte della colonna sonora del film Charlie's Angels, diretto da Elizabeth Banks, al cinema dal 21 novembre. Contemporaneamente, è online su YouTube il video ufficiale. La traccia è scritta a sei mani dalle tre artiste, mentre l'intera colonna sonora è co-prodotta da Ariana Grande, Savan Kotecha e Scooter Braun. Charlie's Angels (Original Motion Picture Soundtrack) sarà disponibile a partire dall'1 novembre, due settimane prima dall'uscita del film.

La regista Elizabeth Banks ha dichiarato: “Era importante per me dare il via al franchise Charlie’s Angels con un potente inno femminile guidato da una grande voce – ma chi poteva immaginare che avremmo avuto tre delle più belle voci del panorama musicale attuale? È un sogno diventato realtà! Ciò che Ariana, Miley e Lana hanno prodotto ha superato di gran lunga anche le mie aspettative. La loro canzone è ricca di significato e ispirazione, ma soprattutto è anche tremendamente grintosa”.

"Don't Call Me Angel (Charlie's Angels)" è interpretata da tre delle migliori voci della musica che hanno unito le loro forze per questa collaborazione dedicate interamente alle donne. "Don't Call Me Angel (Charlie's Angels)" è scritta da Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Max Martin, Savan Kotecha, Ilya Salmanzadeh, e Alma-Sofia Miettinen. I produttori sono Max Martin & ILYA per Max Martin Productions. Il brano è stato anticipato per la prima volta nel trailer ufficiale del film lanciato all'inizio di quest'anno, che ha creato eccitazione tra I fan e I media.