Il teatro-canzone di Lina Sastri al Teatro Brancaccio sulle note dei poeti musicanti da Pino Daniele a Lucio Dalla

ph. Massimiliano Marolda

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il teatro-canzone di Lina Sastri sarà sul palco del Teatro Brancaccio di Roma il prossimo 9 maggio con “Pensieri all’ improvviso. Poesia in musica. Cantata del prima e del dopo”. E’ uno spettacolo ispirato al suo omonimo libro di poesie. In prima assoluta dopo il debutto al Napoli Teatro Festival del luglio 2018, l’artista interpreterà suoi testi e composizioni in versi, oltre a brevi citazioni da scritti poetici e letterari di Alda Merini, Matilde Serao, Anna Maria Ortese, Eduardo De Filippo e Giacomo Leopardi. E anche le musiche saranno quelle dei «poeti musicanti», dei cantastorie del nostro tempo: da Pino Daniele a Lucio Dalla, fino a De Gregori. Ad accompagnare Sastri ci saranno i musicisti Ciro Cascino (pianoforte), Maurizio Pica (chitarra), Filippo D’Allio (chitarra), Gennaro Desiderio (violino), Luigi sigillo (contrabbasso) ed il danzatore Raffaele Di Martino. - (PRIMAPRESS)