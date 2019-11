Il singolo “Non avere paura” di Tommaso Paradiso è disco di platino e vola nella Top Ten di AirPlay

(PRIMAPRESS) - ROMA – “Non avere paura”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, è diventato disco di platino. Il brano uscito su etichetta Island Records è presente nella Top 10 di tutte le classifiche: Airplay Earone, FIMI/Gfk oltre a Spotify, Apple Music, iTunes, e ha già superato 11 milioni di stream su Spotify.

L’inedito, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust, racconta le sensazioni che solo una relazione speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata in ogni momento, anche quando è notte, anche quando si è soli. Una dichiarazione d’amore in versi, dove le sonorità pop della ballad si uniscono al testo delineando immagini molto vivide grazie alla scrittura e ai tratti delicati della penna di Paradiso, autore fra i più stimati della scena musicale italiana. Il singolo è accompagnato dal nuovo videoclip diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, che coinvolge un cast eccezionale composto da alcuni fra i nomi più significativi del panorama musicale nazionale, insieme ad altre personalità del cinema italiano e dello spettacolo. Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo si uniscono a Tommaso Paradiso per cantare, suonare e ballare insieme sulle note del nuovo brano, diventando i protagonisti della visione di una coppia di innamorati. Il pezzo è la colonna sonora della seconda stagione di Baby, la serie originale italiana Netflix prodotta da Fabula Pictures, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 18 ottobre, che vede protagoniste le giovanissime Benedetta Porcaroli (Chiara) e Alice Pagani (Ludovica). - (PRIMAPRESS)