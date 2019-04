Il rave di musica classica che occupa gli spazi inediti di Roma e suona Mozart

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un rave di musica ma questa volta non è l’elettronica a farla da protagonista ma classica al 100 per cento. Il 30 aprile ed il 1° maggio. va in scena la seconda edizione di una dodici ore di musica classica acustica e biologica, con trenta concerti suonati dal vivo da oltre cento professionisti: orchestre, gruppi da camera, solisti e cantanti lirici.

Il Rave Clandestino di Musica Classica è un’idea del maestro Enrico Melozzi e dell’Orchestra Notturna Clandestina che ha fondato e dirige dal 2016, degli anni di prove nei luoghi inusuali ed occupati della capitale rigorosamente al calar del sole, dell’esigenza di liberarsi dalle convenzioni dell’accademia, per saldare il legame tra musica e vita reale e recuperarla come bene collettivo da divulgare.

La maratona di note prevede una parte del programma dedicato a Mozart, dalla sinfonia nm 25 al finale del Don Giovanni fino al sequel composto da Melozzi stesso, dal titolo Don Giovanni all’Inferno, presentato in anteprima mondiale.

Attesissimo, per il secondo anno, il palermitano Giovanni Sollima, virtuoso del violoncello, padrino della manifestazione ed ospite d’onore insieme al pianista Giuseppe Andaloro, classe 1982, uno fra i più apprezzati in Italia e all’estero. Livio Gianola presenterà il suo “Concerto por un alma noble”, un capolavoro per chitarra e orchestra tra flamenco e musica classica. Presente anche Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'Orchestra Sinfonica di Santa Cecilia e Sauro Berti, clarinetto basso dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Novità, la sonata della Sinfonia nm 40 con l'aggiunta di ottoni, timpani, mandolino e tamburi africani.

L’impresa è ardita, c’è lo stimolo ad invitare i musicisti ad organizzarsi al di fuori delle istituzioni deputate, nel tentativo di ampliare gli orizzonti di un sistema culturale tutto italiano che spesso non riesce a sostenere l’eccellenza e valorizzare le risorse ed i talenti natii, afferma Melozzi.

Dall’Auditorium di Santa Croce in Gerusalemme dello SpinTimeLab, nel cuore di Roma, partirà il ponte tra la musica ancora considerata “colta” e le orecchie pronte ad ascoltarla. Diciamo anche accessibile a tutti i portafogli perché il prezzo di ingresso è popolare, da 20 euro, e nell’evento si legge ‘se non hai tutti i soldi, entri lo stesso’. Un atto d’amore per un genere spesso destinato solo a chi può permettersi una poltrona da 100 euro.Previsti vari concerti lirici e sinfonici a precedere l’evento del 30 aprile, anche quest’anno trasmesso in diretta da Radio 3 Rai. E’ online la chiamata pubblica a tutti gli artisti clandestini del mondo, affinchè si uniscano a dare vita a quello che sarà il secondo Rave Clandestino di Musica Classica. - (PRIMAPRESS)