Il jazz morbido di Sarah Mckenzie torna il nuovo album "Secrets of My Heart"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Con il disco “Paris in the Rain” (Impulse! Records), la pianista, cantante e compositrice trentunenne Sarah McKenzie ha coronato una stagione felice di concerti internazionali ed ora torna il 29 Marzo 2019 con un nuovo album intitolato “Secrets of My Heart”.

Per questo nuovo disco, l'artista rinnova la partnership con il noto compositore australiano, Chong Lim, che ha prodotto anche i suoi primi due dischi: “Do not Tempt Me” e “Close Your Eyes”.

Registrato a New York City, Secrets of My Heart trasuda un fascino cosmopolita grazie anche ai musicisti che hanno collaborato con la McKenzie, tra cui il bassista francese Pierre Boussaguet, il percussionista brasiliano Rogerio Bocatto, il chitarrista Dan Wilson, il batterista Donald Edwards, il vibrafonista Warren Wolf, il sassofonista tenore Troy Roberts e il violoncellista Jody Redhage Ferber. - (PRIMAPRESS)