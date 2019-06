Il gruppo laziale dei Fuoricontrollo ingaggia il maestro Pennino per il loro brano "Per le strade di Londra"

(PRIMAPRESS) - ROMA - I Fuoricontrollo, con la formazione Daniele Maggi, Manuel Ginnetti e Gianmarco Finotti, arrivano al pubblico con il loro brano “Per le strade di Londra”, prodotto da Pasquale Scilanga per Clodio Music. Pubblicato in digitale e in radiofonica, porta la firma del maestro Adriano Pennino, tra i protagonisti indiscussi della musica pop italiana.

I Fuoricontrollo, nati e cresciuti a Cisterna di Latina, con questo nuovo brano, attraversano un sound melodico pop velato di ironia come un impalpabile humor inglese.

Il brano è anche un videoclip, per la regia di Michele Vitiello che gioca con gli oggetti di una quotidianità e di stereotipi dei giorni nostri.

La capacità di non prendersi troppo sul serio è l'essenza di questo nuovo singolo: una vera e propria fuga dall'egocentrismo autoreferenziale, per abbracciare invece l'altro e nuove esperienze. La circolarità di un eterno movimento che descrive al meglio la condizione dei ragazzi delle nuove generazioni. In altre parole mette in risalto il linguaggio di nuove generazioni capaci di ironizzare sulle loro fragilità. - (PRIMAPRESS)