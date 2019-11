I weekend della cultura in musica nel complesso museale del Campidoglio

(PRIMAPRESS) - ROMA – I Musei Civici della città si riempiono di musica nel fine settimana. Il complesso di Piazza del Campidoglio con l’apertura serale del 9 novembre prossimo, non solo si potranno scoprire le collezioni permanenti del museo dalle 20.00 e le 24.00 (ultimo ingresso alle 23.00) ma si potrà assistere alle performance di musica di Ellington e Mingus: un treno per Woodstock, con i musicisti dell’Orchestra Giovanile di Jazz della Scuola di Musica di Testaccio diretti da Mario Raja per un vero e proprio viaggio nella storia musicale.

Il programma proposto dai musicisti dell’Orchestra Giovanile di Jazz passerà in rassegna il vasto repertorio di Duke Ellington, mescolando fedeli trascrizioni delle partiture originali ad alcuni arrangiamenti sperimentali che il maestro Raja ha prodotto in questi anni di studio.

Affronterà, inoltre, la musica di un’altra leggenda come Charles Mingus, anche questa particolarmente congeniale al suono e all’estro dei giovani musicisti per poi passare all’omaggio al Festival di Woodstock, con i brani dei grandi della musica rock come Jimi Hendrix e Joe Cocker. Con formazioni ridotte rispetto alla Big Band ci saranno inoltre gli spettacoli You better go now con Federica Santoro (voce), Mario Raja (sax tenore), Emmanuel Losio (chitarra) e Alessandro Bintzios (contrabbasso) e Emmanuel Losio Trio con Emmanuel Losio (chitarra), Alessandro Bintzios (contrabbasso) e Luca Monaldi (rullante). Durante l’evento sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite alla mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte per gruppi di 25 persone (numero massimo), fino a esaurimento dei posti disponibili. Ingresso al costo di 1 euro). - (PRIMAPRESS)