I segreti del mare raccontati da Piero Angelo e Alberto Recchi sulle note di Noa e Danilo Rea

Il giornalista e divulgatore Piero Angela e l'esploratore-fotografo Alberto Luca Recchi si uniranno per uno spettacolo in due serate che si terranno il 21 ottobre al Parco Auditorium della Musica di Roma, accompagnati dalla voce di Noa e il 17 dicembre al Teatro La Fenice di Venezia, con la partecipazione di Danilo Rea.

Uno spettacolo inedito, tra racconti e immagini mozzafiato che farà immergere il pubblico nella profondità degli Oceani. La voce di fondo dal vivo dei due narratori che riportano alle prime spedizioni nel Mediterraneo alla ricerca di squali e balene, sarà accompagnata dalla musica di altri due protagonisti della scena musicale come la cantante israeliana Noa e il pianista Danilo Rea.