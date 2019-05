Andy Zax e Steve Woolard rimasterizzano il mitico concerto di Woodstock con un cofanetto da 799 dollari

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Anche se gli organizzatori hanno dovuto annullare la reunion per il 50esimo anniversario di Woodstock, a quanto si sa per mancanza di copertura economica, l’evento che ha contraddistinto una generazione e uno dei momenti simbolici nella storia della musica popolare, si potrà comunque ascoltare grazie ai produttori Andy Zax e Steve Woolard che hanno realizzato un cofanetto di 38 CD, in totale 432 tracce che contiene una quasi completa ricostruzione delle 36 ore di Woodstock, con tutte le esibizioni del festival incluse in ordine cronologico. La raccolta contiene 267 tracce inedite, per un totale di 20 ore di audio mai pubblicato.

In alcuni casi, per realizzare le incisioni, hanno avuto bisogno di sfruttare la nuova tecnologia per eseguire i restauri di cui c’era più bisogno e che non sarebbero state possibili un paio d’anni fa. Zax afferma: “l’unica registrazione sopravvissuta della performance al Woodstock di Ravi Shankar è una bobina mono con un suono neanche ottimale. Ma il processo di de-mixing di successo sviluppato da James Clarke agli Abbey Road Studios ci ha permesso di isolare ed estrarre le parti suonate da ogni strumento e poi creare un nuovo missaggio stereo. Allo stesso modo, recenti miglioramenti nell’ accordatura polifonica ci hanno permesso di riparare parti di fiati che erano stati in precedenza irreparabili nell’ esibizione di Blood, Sweat & Tears, permettendo di ascoltare, per la prima volta, come era stato inteso”.

Ma l’audio di Woodstock non riguarda solo la musica: riguarda anche le persone che erano lì. Fortunatamente, i microfoni sono stati lasciati accesi durante il festival catturando tutto, dai macchinisti che discutono sul pranzo e ai membri del pubblico che urlano chiedendo i parziali di baseball, fino all’ incitamento di Max Yasgur verso il pubblico riunito nella sua fattoria.

Si può inoltre sentire il corteo degli annunci sul palco acclamati dallo stage manager John Morris e il tecnico delle luci Chip Monck, che poi divennero gli MC del festival perché nessuno ne ingaggiò uno. In tutte tre le raccolte per questo nuovo anniversario si possono sentire da annunci delle canzoni, annunci su chiavi perse a raccomandazioni sul “flat blue acid”. L’album finale nel cofanetto di 38 CD serve come appendice e contiene registrazioni subordinate e piccoli pezzetti d’audio dei quali l’ordine non può essere confermato.

Come si usa dire: Se puoi ricordare gli anni 60, non eri lì. BACK TO THE GARDEN fornisce alle persone che non erano presenti un modo per ricordarli. E per tutti quelli che c’erano, magari un modo per rinfrescare la memoria. Il prezioso prodotto verrà venduto a 799 dollari. - (PRIMAPRESS)