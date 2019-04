I Jonas Brothers sul palco ai Billboard Music Awards e al Saturday Night Live

(PRIMAPRESS) - ROMA - I Jonas Brothers, il trio americano multiplatino, pluripremiato e nominato ai Grammy Awards, pubblicherà il prossimo 7 giugno: “Happiness Begins” (Island Records/Universal Music), una delle uscite discografiche più attese del 2019 e il primo album del trio ad essere pubblicato dopo ”Lines, Vines and Trying Times” del 2009.

Questa settimana “Sucker” segna un nuovo record: il brano, infatti, è il primo della band a raggiungere la #1 nella Top 40 radio, secondo Mediabase. Il singolo ad oggi ha superato i 380 milioni di streaming globali e durante la settimana di pubblicazione ha conquistato la #1 su Apple Music, la #1 su Spotify e la #1 su iTunes in Nord America. A livello mondiale ha raggiunto la #1 su Apple Music, la #1 su YouTube, la #1 su Twitter e la #2 su Spotify, diventando il brano #1 per streaming e la #1 sul mercato digital. Il lancio di “Sucker” ha segnato il record per “la prima volta che una band ha debuttato alla #1 nella Billboard Hot 100 in questo secolo”.

I Jonas Brothers saliranno sul palco in due date: il 1° maggio ai Billboard Music Awards e l’11 maggio al Saturday Night Live. - (PRIMAPRESS)